Trump: "Mondiali un successo spettacolare, da Infantino ottimo lavoro"

20 Lug 2026 - 18:50
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© italyphotopress

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I Mondiali sono stati un "successo spettacolare! Voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno preso parte, e soprattotto le nostre eccezionali forze dell'ordine. Il rispetto di cui godono, unito al loro amore per il nostro Paese, ha reso questo grande torneo la Coppa del Mondo più sicura e spettacolare della storia, di gran lunga". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Un ringraziamento anche a tutti gli altri protagonisti e, in particolare, al giovane e dinamico Andrew Giuliani e al fantastico presidente della Fia, Gianni Infantino, per l'ottimo lavoro svolto! Pochi riusciranno mai a eguagliare i suoi risultati nel portare la Coppa del Mondo a un livello che nessuno riteneva possibile", ha messo in evidenza Trump.

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