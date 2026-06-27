Caos Brasile, bufera su Ancelotti Jr che scuote la testa all'ingresso di Neymar: "Frainteso, non ce l'avevo con lui"
Il figlio del ct della Seleçao è al centro del caso mediatico esploso nelle ultime ore, tifosi infuriati per il presunto gesto
Una clamorosa tempesta mediatica si è abbattuta su Davide Ancelotti dopo Brasile-Scozia: il figlio di Carletto è stato inquadrato dalle telecamere mentre, al momento dell'ingresso di Neymar, scuoteva la testa in panchina facendo cenno di no rivolto al giocatore con sguardo dubbioso. Apriti cielo: tra i tifosi verdeoro il gesto è stato interpretato come di disapprovazione verso il cambio o comunque indicante una mancanza di rispetto verso il giocatore. Ancelotti jr è stato investito da una immensa quantità di commenti insultanti sotto i suoi profili social, con tifosi che sono arrivati anche a minacciare o rivolgere ingiurie verso sua moglie Ana Galocha.
La risposta di Davide Ancelotti
Il viceallenatore del Brasile ha cercato di smorzare la tensione spiegando sul proprio profilo Instagram che è stato tutto un fraintendimento, legato a una discussione che stava avendo con un componente dello staff: "In alcune occasioni, per preservare l'armonia del gruppo, è necessario chiarire le controversie. Mi dispiace molto che una conversazione con Paul Clement, totalmente scollegata dalla sostituzione di Neymar, sia stata portata fuori contesto" ha scritto. "Siamo molto fortunati a poter lavorare con giocatori di livello professionale e personale così alto come quelli della nazionale brasiliana. Andiamo avanti, con unità, rispetto, con il massimo impegno ed entusiasmo."
La moglie del nuovo tecnico del Lille Ana Galocha ha poi postato a sua volta sui propri canali social una replica agli insulti ricevuti: "Sapete che state interpretando un'immagine in modo totalmente sbagliato, senza alcun collegamento con la realtà, e che per questo ho ricevuto numerosi insulti da stamattina? Siamo i primi a volere che il Brasile vinca" ha scritto la donna.
La verità dietro la questione
Il video e il fermo immagine, in effetti, possono ingannare perché come spiegato dal media brasiliano Globo Esporte si tratta di una interpretazione errata legata a un taglio ad hoc dei frame: negli istanti precedenti il presunto sguardo di disapprovazione, infatti, si vede Davide Ancelotti alzarsi e andare dallo stesso Neymar abbracciandolo. Un dettaglio che però, probabilmente per generare più caos e interazioni, è stato volutamente ignorato facendo scoppiare il caso sul giovane tecnico.