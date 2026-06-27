Caos Brasile, bufera su Ancelotti Jr che scuote la testa all'ingresso di Neymar: "Frainteso, non ce l'avevo con lui"

Il viceallenatore del Brasile ha cercato di smorzare la tensione spiegando sul proprio profilo Instagram che è stato tutto un fraintendimento, legato a una discussione che stava avendo con un componente dello staff: "In alcune occasioni, per preservare l'armonia del gruppo, è necessario chiarire le controversie. Mi dispiace molto che una conversazione con Paul Clement, totalmente scollegata dalla sostituzione di Neymar, sia stata portata fuori contesto" ha scritto. "Siamo molto fortunati a poter lavorare con giocatori di livello professionale e personale così alto come quelli della nazionale brasiliana. Andiamo avanti, con unità, rispetto, con il massimo impegno ed entusiasmo."