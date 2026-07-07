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Mondiali 2026

Dalle lacrime di Messi alla gioia dei tifosi: ad Atlanta è festa per la rimonta dell'Argentina

L'Albiceleste rimonta l'Egitto in soli 12 minuti e vola ai quarti di finale. Al triplice fischio i campioni del mondo in carica hanno dato il via ai festeggiamenti in campo e sugli spalti. 

07 Lug 2026 - 20:24
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