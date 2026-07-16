Da "leader mancato" a "trascinatore": i numeri di Messi lo rendono sempre più leggenda

A 39 anni, i numeri collezionati nel mondiale americano sono impressionanti, se letti anche alla luce delle dichiarazioni di ieri sera: "Ho lasciato la mia decisione in sospeso fino all'ultimo. Da un anno mi preparo solo con questo obiettivo: nell'ultima Copa America non ero al meglio e ho faticato. Questa volta ho lavorato duramente per essere al top e alla fine ce l'ho fatta. Forse era destino: le cose accadono per una ragione". La stella dell'Inter Miami ha messo a segno 8 gol e 4 assist, finendo a tabellino in tutte le partite della competizione. Come se ciò non bastasse, Messi è protagonista di una striscia straordinaria: tra club e nazionale, sono 13 match consecutivi che mette a segno una rete oppure un assist per i propri compagni. Manca pochissimo per eguagliare il suo record personale di 14 risalente al 2011. Ma non finisce qua. Mercoledì contro gli inglesi la pulga ha completato 9 dribbling e fornito 2 assist: secondo i dati disponibili (dal 1966) è il primo giocatore a riuscirci in una singola partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Messi guida anche la classifica cannonieri all time del Mondiale con 21 gol e proverà a staccare Mbappé a quota 20, mettendo al sicuro anche questo primato per almeno quattro anni.