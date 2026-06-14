Curaçao, state attenti all'Onda Blu! Tutto su una delle nazionali più interessanti del Mondiale 2026

Ben 25 giocatori su 26 della rosa sono nati fuori dall'isola: l'unica eccezione è Tahith Chong. Lui, l'ex Manchester United, è nato a Willemstad, la città più grande di Curaçao. Chong anche noto per la sua imponente capigliatura riccia, ha scelto la nazionale caraibica nel 2025, ed è chiaramente uno dei giocatori più forti della rosa: rapido, fisico e tecnico, è il pericolo numero uno in attacco. Qualche settimana fa, per altro, si è recato sull'isola con un immenso carico di album e figurine del Mondiale 2026, perché lì non arrivava la fornitura. E allora ci ha pensato lui, letteralmente travolto da centinaia di ragazzini entusiasti di poter incollare i propri pupilli. Un altro giocatore di grossa caratura è Armando Obispo, centrale difensivo nel giro dei titolari del Psv Eindhoven con tantissima esperienza, anche nelle coppe europee. A brillare anche Riechedly Bazoer, centrocampista classe 1996 ex titolare nell'Ajax con anche ben 6 presenze nella nazionale olandese. Infine, l'ultimo grande "acquisto" è stato Jürgen Locadia, centrocampista-attaccante classe 1993 con 176 presenze e 62 gol con il Psv. Sono molto importanti anche il difensore centrale Sherel Floranus del PEC Zwolle, l'attaccante Sontje Hansen del Middlesborough, l'altra punta Jearl Margaritha.