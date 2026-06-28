Croazia, Modric al miele: "Auguro il meglio a Mourinho ma non mi ha chiamato, sento che fine della mia carriera si avvicina"

Luka Modric, in attesa di svelare se resterà al Milan, ha parlato dopo la vittoria della Croazia contro il Ghana: "La fine della mia carriera si avvicina sempre di più, so di avere una certa età" ha detto il campione croato. Inoltre, in merito alle voci che lo rivorrebbero a Madrid su esplicita richiesta di Mourinho ha affermato: "Non mi ha chiamato, gli auguro il meglio, è un allenare speciale. Nutro grande affetto nei suoi confronti".