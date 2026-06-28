Croazia, Modric al miele: "Auguro il meglio a Mourinho ma non mi ha chiamato, sento che fine della mia carriera si avvicina"

28 Giu 2026 - 15:37
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Luka Modric, in attesa di svelare se resterà al Milan, ha parlato dopo la vittoria della Croazia contro il Ghana: "La fine della mia carriera si avvicina sempre di più, so di avere una certa età" ha detto il campione croato. Inoltre, in merito alle voci che lo rivorrebbero a Madrid su esplicita richiesta di Mourinho ha affermato: "Non mi ha chiamato, gli auguro il meglio, è un allenare speciale. Nutro grande affetto nei suoi confronti".

Modric è stato allenato da Mourinho nella stagione 2012-13 al Real Madrid, l'ultima dello Special One sulla panchina dei Blancos prima avventura e prima di Luka al Bernabeu. Sotto la sua guida Modric ha collezionato 53 presenze e 4 gol. 

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