Clamoroso Egitto: guardano gli highlights di Mbappé prima di calciare i rigori con l'Australia

Ha dell'incredibile quanto accaduto poco prima che Australia ed Egitto si giocassero il passaggio agli ottavi dei Mondiali ai calci di rigore. Sono diventate virali infatti, le immagini che vedono Salah e compagni studiare il numero uno australiano Mathew Ryan (entrato appositamente per i penalty), con gli highlights di Kilyan Mbappé. Ma perché proprio lui? Il francese infatti, aveva battuto proprio Ryan su rigore in occasione della sfida tra Real Madrid e Levante giocata lo scorso gennaio in Liga. Una preparazione particolare ma utile dato che l'Egitto ha realizzato tutti i quattro rigori calciati.