Clamoroso Egitto: guardano gli highlights di Mbappé prima di calciare i rigori con l'Australia

04 Lug 2026 - 11:04
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Ha dell'incredibile quanto accaduto poco prima che Australia ed Egitto si giocassero il passaggio agli ottavi dei Mondiali ai calci di rigore. Sono diventate virali infatti, le immagini che vedono Salah e compagni studiare il numero uno australiano Mathew Ryan (entrato appositamente per i penalty), con gli highlights di Kilyan Mbappé. Ma perché proprio lui? Il francese infatti, aveva battuto proprio Ryan su rigore in occasione della sfida tra Real Madrid e Levante giocata lo scorso gennaio in Liga. Una preparazione particolare ma utile dato che l'Egitto ha realizzato tutti i quattro rigori calciati. 

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