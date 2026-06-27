Cinque milioni di richieste per i biglietti di Portogallo-Colombia

I biglietti per la partita del Portogallo contro la Colombia a Miami sono stati talmente richiesti che persino il commissario tecnico Roberto Martínez li ha acquistati di tasca propria a dicembre per garantirne la disponibilità alla sua famiglia. Per la partita sono arrivate 5 milioni di richieste di biglietti nelle prime 24 ore della fase di assegnazione casuale, e nelle ultime ore i pochi tagliandi disponibili sui mercati di rivendita si aggirano sui 6.000 dollari. Il boom è dovuto alla presenza di Cristiano Ronaldo e alla diaspora colombiana in Florida, stato che ospita la più numerosa comunità di colombiani americani degli Stati Uniti.