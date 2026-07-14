Dal surf al bowling: l'estate sportiva di Città del sole

Acqua e sabbia: l'irresistibile richiamo del bagnasciuga

C'è qualcosa di magico nel modo in cui un bambino incontra il mare per la prima volta e quel qualcosa continua ad attrarre anche quando si è quasi adulti. Per i piccoli surfisti in erba, la Tavola da surf gonfiabile è divertimento assicurato. Scivolare sull'acqua non è mai stato così facile e sicuro. Al mare la sfida è trovare qualcosa che tenga i bambini impegnati facendoli ridere per ore e Città del sole lo sa bene. Il Gioco della Pesca Subacquea ci riesce alla perfezione: con un retino a forma di squalo, i piccoli devono ripescare tre coloratissimi animaletti sommersi (più uno scarpone!) prima che tocchino il fondo; un allenamento di riflessi e concentrazione mascherato da gioco. Per chi invece punta a vincere il Canestro d’acqua trasforma qualsiasi specchio d'acqua in un campo da basket acquatico: un anello da 30 cm e palline da immersione aprono la sfida a tutte le età, dal mattino fino all'aperitivo.



Montagna, bosco, campagna: la natura da scoprire

C'è un momento in cui ogni bambino diventa esploratore: davanti a un sentiero di montagna, a un prato pieno di insetti, a un bosco tutto da percorrere. La curiosità è già lì, innata. Basta darle gli strumenti giusti. Il Binocolo Rosso di Città del sole non è un giocattolo qualsiasi: è uno strumento vero e proprio, con lenti ottiche di qualità che allargano il mondo con un semplice gesto. Esplorare significa anche comunicare: i Walkie Talkie Gufi, compatti, ergonomici e morbidissimi al tatto, permettono ai piccoli avventurieri di restare in contatto fino a 2 km di distanza. In giardino, in campeggio o lungo un sentiero, basta un pulsante per sentirsi parte di una vera squadra in un'avventura che non finisce mai.



