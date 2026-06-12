Canada, Alphonso Davies non giocherà contro la Bosnia

Il difensore e capitano del Canada, Alphonso Davies, non si è ancora completamente ripreso da un infortunio e non giocherà la partita d'esordio del Canada ai Mondiali contro la Bosnia, in programma oggi alle ore 21 a Toronto. Lo ha annunciato l'allenatore Jesse Marsch. "Ieri gli abbiamo fatto una risonanza magnetica - ha spiegato - e ha mostrato segnali molto positivi: indica che sta guarendo incredibilmente bene, quasi completamente" ma "non sarà disponibile" per la partita di esordio. "Speriamo davvero - ha detto ancora Marsch - che nei prossimi giorni, o la prossima settimana, si possa accelerare il processo di recupero e possa giocare". Il terzino sinistro del Bayern Monaco, 25 anni, ha giocato molto poco in questa stagione a causa di una serie di infortuni, tra cui uno al bicipite femorale subito a maggio contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Inizialmente curato in Baviera, Davies ha iniziato una corsa contro il tempo per tornare in tempo per i Mondiali e si è riunito ai suoi compagni di squadra solo il 31 maggio. Nella prima partita casalinga del Canada ai Mondiali sarà il centrocampista Stephen Eustaquio a indossare la fascia di capitano.