È caccia ai record del Mondiale: quali sono caduti, quali cadranno e quali resteranno imbattibili

Miroslav Klose è il recordman storico con 16 gol. Questo primato è a fortissimo rischio: Mbappé, infatti, in 14 presenze è già a 12 gol. 4 nell'edizione 2018, 8 nell'edizione 2022. Ha appena 27 anni: quanto è realistico che un fenomeno come lui non faccia almeno 5 gol tra 2026 e 2030 alla guida di un attacco fortissimo come quello della Francia? Inoltre, anche qui aleggia il solito Messi: è a 13 gol, è al suo ultimo Mondiale, le possibilità che realizzi 3 reti in questo ci sono e sono concrete. Inoltre, il numero di match è aumentato con l'espansione a 48 squadre, facilitando la cosa.