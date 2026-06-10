È caccia ai record del Mondiale: quali sono caduti, quali cadranno e quali resteranno imbattibili

Il Mondiale ha spesso regalato al calcio record folli, imbattibili, o anche permesso di batterne alcuni che parevano immortali, che sono durati decenni e poi sono caduti in maniera inaspettata e improvvisa. Numeri che hanno permesso di entrare nella storia a tantissimi giocatori, regalando gioie alle più disparate nazionali. Quali di questi record saranno battuti e quali resteranno inavvicinabili?
Mondiali giocati
Messi, Ronaldo e "Memo" Ochoa raggiungono le 6 edizioni giocate. A conti fatti, significa avere almeno 20 anni di carriera sulle spalle, e passarli tutti venendo costantemente convocati in nazionale, presupponendo che la propria nazionale si qualifichi sempre. Proprio per questo Luka Modrić si fermerà a 5: nel 2010, infatti, la Croazia non ha centrato la qualificazione, precludendogli questo record.
Minuti giocati
Messi è già primo con 2314 minuti giocati, giocherà ancora in questo Mondiale e quindi il record crescerà ulteriormente. Probabilità che venga battuto? Poche, e certamente non in questa edizione. Per dare una idea: Kylian Mbappé, che ha giocato il primo Mondiale a 19 anni nel 2018 (ne ha compiuti 20 nel dicembre dello stesso anno), è a 1131 minuti. Meno della metà di Leo. Certamente Mbappé giocherà almeno un'altra edizione, ma sembra davvero difficile per lui e per altri dare l'assalto a questo record.
Gol complessivi al Mondiale
Miroslav Klose è il recordman storico con 16 gol. Questo primato è a fortissimo rischio: Mbappé, infatti, in 14 presenze è già a 12 gol. 4 nell'edizione 2018, 8 nell'edizione 2022. Ha appena 27 anni: quanto è realistico che un fenomeno come lui non faccia almeno 5 gol tra 2026 e 2030 alla guida di un attacco fortissimo come quello della Francia? Inoltre, anche qui aleggia il solito Messi: è a 13 gol, è al suo ultimo Mondiale, le possibilità che realizzi 3 reti in questo ci sono e sono concrete. Inoltre, il numero di match è aumentato con l'espansione a 48 squadre, facilitando la cosa.
© Getty Images
Kylian Mbappé
Maggior numero di reti in una singola edizione del Mondiale
Qui si viaggia nel sovrannaturale: nel 1958, l'edizione in cui il mondo scopri Pelé, il francese Just Fontaine realizzò 13 gol in 6 partite. Per dare una idea dell'immensità della cosa: nel XXI secolo Ronaldo e Mbappé sono quelli che si sono avvicinati di più, segnando 8 gol a testa nel 2002 e nel 2022. E se con una prestazione miracolosa e l'aumento dei match i 13 potrebbero essere anche avvicinabili, di certo sembra del tutto fantasioso immaginare qualcuno che segni la media di 2.2 gol a partita in un Mondiale.
Maggior numero di Mondiali vinti
Pelé regna incontrastato con 3 edizioni vinte, l'unico nella storia, nel 1958, 1962 e 1970. Vero è che nel calcio moderno eventi eccezionali che sembravano impensabili accadono, come il Real che vince 3 Champions League di fila quando pareva follia vincerne anche solo 2, ma vincere 3 Mondiali oggi sembra veramente uno di quei record fatti per non essere battuti.
Maggior numero di edizioni concluse con almeno una rete
Cristiano Ronaldo primeggia con 5 edizioni con gol. Ronaldo deve guardarsi dall'assalto di Messi, che è a 4 edizioni con gol, ma se CR7 segnasse un gol renderebbe impossibile all'eterno rivale raggiungerlo a 6.
Maggior numero di reti in un singolo match
Oleg Salenko realizzò 5 gol in una sola partita nel 1994, segnando un pokerissimo al Camerun in una vittoria 6-1. Ancora oggi è l'unico calciatore di sempre ad aver segnato una cinquina nel Mondiale. Possibilità che qualcuno lo eguagli? Infinitesimali. Che qualcuno lo batta addirittura è fantascienza.
© Getty Images
Oleg Salenko
Gol più veloce della storia del Mondiale
Hakan Sukur, punta anche ex Inter, realizzò un gol dopo appena 11 secondi contro la Corea del Sud nel 2002. I gol rapidi ci sono, per esempio Rafael Leao in Milan-Sassuolo ne ha realizzato uno in 7 secondi, ma si parla comunque di un evento estremamente raro. Tuttavia, l'aumento delle partite concede più probabilità che ciò accada.
Maggior numero di calci di rigore parati in una serie conclusiva
Dominik Livakovic, portiere della Croazia, primeggia storicamente con 4 rigori parati in due serie nei Mondiali alla pari di Schumacher, Goycochea e Subasic. Ne ha parati 3 al Giappone e 1 al Brasile nel 2022. Con un singolo rigore parato nel 2026 diventerebbe primatista assoluto.