Neymar saluta la nazionale brasiliana: "Il mio tempo è finito, ho dato la vita"

Le parole dell'attaccante dopo la delusione mondiale

29 Lug 2026 - 17:38
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Neymar ha annunciato l'addio alla Nazionale brasiliana. L'ottavo di finale dei Mondiali 2026 contro la Norvegia è stata l'ultima apparizione dell'attaccante con la maglia verdeoro: a 34 anni il fuoriclasse del Santos ha deciso di chiudere la sua storia con la Seleçao. "La mia esperienza con la Seleçao è finita. Ho fatto la storia, sono stato molto felice, ho dato il mio sangue, la mia vita, ho sempre lottato per questa maglia, ma ora non voglio più continuare", ha dichiarato Neymar, confermando una decisione ormai attesa. La sua ultima presenza resterà quindi quella nella sfida contro la Norvegia, quando, dopo essere partito dalla panchina, è entrato nella ripresa segnando su calcio di rigore il gol del momentaneo 1-2, una rete però inutile ai fini del risultato. Con 80 gol in 130 partite ufficiali, Neymar è il miglior marcatore nella storia della Nazionale brasiliana. Per numero di presenze occupa invece il secondo posto assoluto, alle spalle soltanto di Cafu, fermo a quota 142. Un capitolo lungo 15 anni, iniziato nel 2010, che si chiude con il talento di Mogi das Cruzes consegnato alla storia del calcio brasiliano.

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