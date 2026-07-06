Il fallimento del Brasile in 5 punti: senza centravanti, senza esterni e imbottito dì vecchietti

4. Età media troppo elevata. L'esperienza ha un suo valore nel calcio, ma negli ultimi anni ne sta perdendo una parte. Si corre sempre di più e sempre più velocemente, gli scontri fisici sono sempre più fondamentali. L'usura degli atleti è più penalizzante. Ancelotti ha portato un gruppo di 26 giocatori troppo imbottito di Over 30. È vero che l'inserimento di Endrick contro la Norvegia non è andato a buon fine perché il ragazzo si è mangiato un gol appena entrato, ma è anche vero che Rayan, abituato alle battaglie di Premier League, è stato uno dei pochi punti positivi di questa spedizione. Visto che non ci sono più gli artisti del centrocampo che ti nascondevano il pallone, sarebbe l'ora di europeizzarsi un po' di più, abbassare la testa, correre e picchiare.