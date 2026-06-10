Brasile, compleanno "mondiale" per Ancelotti

Un compleanno 'mondiale': Carlo Ancelotti ha compiuto oggi 67 anni ed è stato festeggiato dai giocatori del suo Brasile. All'inizio dell'allenamento, il tecnico italiano è stato omaggiato dai suoi calciatori che lo hanno applaudito mentre, sorridente, passava in mezzo al corridoio 'verdeoro'. Clima disteso, quindi, come da tradizione nella nazionale brasiliana che comincerà il suo Mondiale 2026 tra tre giorni contro il Marocco, a New York, con il calcio di inizio fissato alla mezzanotte italiana tra sabato 13 e domenica 14 giugno. Fanno parte del girone C anche Haiti e Scozia. Ancelotti è alla sua prima Coppa del mondo da primo allenatore di una nazionale, mentre nel 1994 negli Usa era nello staff tecnico di Arrigo Sacchi, con gli azzurri che persero in finale proprio contro il Brasile ai calci di rigore.