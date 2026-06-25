Blocco basso, ricerca della verticalità e costruzione a tre: il Mondiale ai raggi X

La verticalità (soprattutto sugli esterni) - La ricerca della profondità è un grande classico di questi mondiali. Soprattutto sulle corsie esterne. C'è chi lo fa con giocate più codificate, vedi gli Stati Uniti di Pochettino, capaci di attirare gli avversari verso la propria porta per preparare l'imbucata di chi si inserisce in velocità, servito anche con lanci medi o lunghi, e approfittando della capacità di attaccare gli spazi di interpreti come McKennie. Da seguire con attenzione anche il Giappone, che sa utilizzare il pressing altrui per poi sfruttare le zone libere con movimenti sincronizzati a liberare e occupare le parti del campo prive di avversari. Poi c'è il Marocco. Oltre alla capacità di muoversi verso la palla per attrarre gli avversari e imbucarli con inserimenti da dietro sugli esterni (in questo Hakimi è un maestro), sa gestire i momenti della partita, capisce quando rifiatare sfruttando la tecnica associativa dei suoi giocatori di maggior classe. Nella ricerca del gioco verticale ha lasciato una buona impressione l'Australia, soprattutto nella gara con la Turchia, e la Nuova Zelanda, con i lanci lunghi del portiere raccolti da Wood, abilissimo nel controllare la palla e cercare combinazioni ravvicinate con i tre trequartisti vicini a lui. Atteggiamenti diversi con un sistema simile sono quelli di Panama e Giordania. Quello di Christiansen è un 3-4-3 con ricerca di combinazioni per catene per risalire il campo e sfruttamento del terzo uomo (come il 4-3-3 dell'Algeria), mentre la nazionale di Sellami sfrutta di più le transizioni appena recupera palla. Ha impressionato positivamente, nonostante i sette gol presi dalla Germania, la selezione di Curaçao. Atteggiamento offensivo, secondo i dettami del ct Advocaat che è anche l'unico, in questi mondiali, a utilizzare il 4-3-1-2 con il trequartista Chong, che è anche il fulcro della squadra. Buona anche l'organizzazione offensiva di Haiti che, nella partita contro il Marocco, ha scelto un 4-4-2 con movimenti coordinati sugli esterni. La fase difensiva ha però rovinato tutto, un po' come è successo alla Corea del Sud, troppo slegata tra i reparti. Un peccato visto la qualità degli interpreti e la capacità di sfruttare i cambi di gioco in velocità. Anche nel caso del Canada la pochezza del settore arretrato ha inficiato le buone prestazioni in fase offensiva. Il 4-4-2 di Marsch, con il David juventino chiamato a muoversi intorno all'altra punta Larin, prevede una massiccia presenza nell'area di rigore avversaria e uno sfruttamento costante di combinazioni ravvicinate in spazi stretti, con il continuo supporto degli esterni bassi che si accentrano nei mezzi spazi offensivi. L'utilizzo delle associazioni al limite dell'area avversaria è stata una costante anche del Senegal, che ha cercato di approfittare delle qualità tecniche dei suoi giocatori, mentre la Costa d'Avorio sfrutta di più le catene laterali, visto il livello di chi gioca in fascia. Interessantissima la Norvegia, con Sorloth che svolge il doppio ruolo di esterno destro e di supporto a Haaland, con meccanismi tipici del 4-3-3 ma adattati ai movimenti dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Meno brillanti delle ultime uscite la Svizzera, che ha mostrato il suo calcio sono a sprazzi, e l'Austria, che ha mantenuto l'assetto stile "Red Bull" del 4-2-2-2, ha mostrato una buona dose di verticalità, ma è mancata nei suoi concetti offensivi chiave, come la ricerca della diagonalità.