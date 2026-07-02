Belgio, Lukaku: "Vittoria di carattere, ci abbiamo messo gli attributi. Ho rinunciato a battere il rigore"

02 Lug 2026 - 01:33
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"Siamo stanchi, questo match è stato davvero intenso. Ci abbiamo messo lo spirito e abbiamo avuto gli attributi. A lungo siamo stati bassi e non in partita, ma poi abbiamo avuto carattere. Quando abbiamo messo intensità è uscito fuori il nostro spirito. Il rigore al 125'? Ho ripensato ad alcuni errori passati e ho lasciato che lo tirasse Tielemans. Ho rinunciato a batterlo, ci ha pensato lui". Così Romelu Lukaku dopo il 3-2 in rimonta al Senegal che ha portato la truppa di Rudi Garcia agli ottavi di finale.

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