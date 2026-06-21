Bacuna: "Advocaat ha imparato ad amare il calcio di Curaçao"

Bacuna ha spiegato che col tempo Advocaat ha iniziato ad apprezzare la cultura calcistica di Curaçao e ha sviluppato un maggiore apprezzamento per la passione e l'atmosfera unica che circondano la nazionale. "Ha gradualmente iniziato a capire cosa significhi il calcio per gli abitanti di Curaçao e quanto orgoglio si provi nel rappresentare l'isola. Questo cambiamento ha fatto una grande differenza nel modo in cui si è relazionato con i giocatori e con il Paese", ha aggiunto.