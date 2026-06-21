Bacuna: "Advocaat ha imparato ad amare il calcio di Curaçao"

"Dick è davvero un allenatore fantastico. Anche nel periodo in cui non era più il commissario tecnico della nazionale, sono rimasto in contatto con lui. All'inizio non capiva proprio il modo in cui viviamo e percepiamo il calcio a Curaçao. Non voleva averci niente a che fare. Ma piano piano, si vedeva che stava cambiando". Così Leandro Bacuna, centrocampista del Curaçao, in una intervista al quotidiano locale dopo lo storico pareggio con l'Ecuador.
Bacuna ha spiegato che col tempo Advocaat ha iniziato ad apprezzare la cultura calcistica di Curaçao e ha sviluppato un maggiore apprezzamento per la passione e l'atmosfera unica che circondano la nazionale. "Ha gradualmente iniziato a capire cosa significhi il calcio per gli abitanti di Curaçao e quanto orgoglio si provi nel rappresentare l'isola. Questo cambiamento ha fatto una grande differenza nel modo in cui si è relazionato con i giocatori e con il Paese", ha aggiunto.