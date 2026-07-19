Atletico Madrid, che record! È il club con più calciatori in finale per la terza volta consecutiva

19 Lug 2026 - 19:00
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La finale di questa sera tra Spagna e Argentina inizia a regalare i primi record. Dopo il 2018 e il 2022, per la terza volta consecutiva, infatti, l'Atletico Madrid è il club con il maggior numero di giocatori impegnati nell'ultimo atto della Coppa del Mondo. Quest'anno i colchoneros tra le due nazionali saranno ben 10. Di seguito l'elenco completo: 

  • Spagna: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena, Alejandro Grimaldo
  • Argentina: Juan Musso, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nico Gonzalez, Julian Alvarez   
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