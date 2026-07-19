Atletico Madrid, che record! È il club con più calciatori in finale per la terza volta consecutiva

La finale di questa sera tra Spagna e Argentina inizia a regalare i primi record. Dopo il 2018 e il 2022, per la terza volta consecutiva, infatti, l'Atletico Madrid è il club con il maggior numero di giocatori impegnati nell'ultimo atto della Coppa del Mondo. Quest'anno i colchoneros tra le due nazionali saranno ben 10. Di seguito l'elenco completo: