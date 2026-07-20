Messi ko, i critici tornano alla ribalta: i due dati 'contestati' alla Pulce

Ha letteralmente trascinato una Argentina scricchiolante fino alla finale del Mondiale, ma il ko con la Spagna ha fatto tornare alla ribalta i critici di Lionel Messi. Critici che si basano su due statistiche in particolare, ossia le cinque finali perse (su otto giocate) con l'Albiceleste e i gol realizzati nel Mondiale 2026. Che sono stati otto ma tutti contro nazionali fuori dalla Top 20 del Ranking come Algeria, Austria, Giordania, Capo Verde ed Egitto.