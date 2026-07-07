Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: "Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia"

Lautaro ha speso parole di elogio anche per Lionel Messi. Dopo il gol, il fuoriclasse dell'Inter Miami è corso ad abbracciare il nerazzurro: "È stato molto emozionante, ho parlato con lui ora, gli ho detto che si merita tutto questo che sta vivendo. Io sono orgoglioso e molto felice di aver condiviso con lui il Mondiale di Qatar, tre Copa America, una Finalissima e anche questa Coppa del Mondo. Io ho avuto anche la fortuna di averlo a fianco quando ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. Tutte queste emozioni per me sono incredibili e me la porterò sempre con me, perché stiamo parlando del migliore giocatore al mondo e del più forte di sempre".