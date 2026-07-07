Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: "Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia"

Nella folle rimonta dell'Argentina sull'Egitto, Lautaro Martinez è stato uno dei grandi protagonisti. Il capitano dell'Inter ha fornito l'assist decisivo a Enzo Fernandez per il gol nei minuti finali che è valso il passaggio ai quarti di finale. Nelle interviste del post partita, il centravanti ha dichiarato: "Paura di uscire sul 2-0? Sicuramente tantissime le emozioni che abbiamo provato alla fine, perché essere 0-2 e con poco tempo alla fine della gara... Abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro anche nel momento della pausa. Il mister ci ha detto questo, di lasciare tutto fino all'ultimo".
Lautaro ha speso parole di elogio anche per Lionel Messi. Dopo il gol, il fuoriclasse dell'Inter Miami è corso ad abbracciare il nerazzurro: "È stato molto emozionante, ho parlato con lui ora, gli ho detto che si merita tutto questo che sta vivendo. Io sono orgoglioso e molto felice di aver condiviso con lui il Mondiale di Qatar, tre Copa America, una Finalissima e anche questa Coppa del Mondo. Io ho avuto anche la fortuna di averlo a fianco quando ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. Tutte queste emozioni per me sono incredibili e me la porterò sempre con me, perché stiamo parlando del migliore giocatore al mondo e del più forte di sempre".