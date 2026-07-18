Argentina, Dibu Martinez e un Mondiale di lotta: "Noi tutti figli della classe operaia'

"Tutti i miei compagni di squadra in Nazionale provengono dalla classe operaia. Speriamo che ci ricordino come qualsiasi argentino: che siamo lavoratori, che non molliamo mai e che, anche se le cose ci costano, ce la caviamo sempre, come si vede in questo Mondiale". Così, in conferenza stampa, Emiliano Martinez detto 'El Dibu' ha parlato di ciò che unisce la sua Argentina. Il portiere 33enne, poi, ha dichiarato di sentirsi tranquillo: "Posso subire uno, due, tre gol, ma nell'azione successiva sono esattamente lo stesso. La pressione non mi pesa. Cerco semplicemente di infilarmi i guanti e, quando arriva l'azione, mi dico: 'ho più possibilità di pararla'. Che si tratti di una partita normale, di una finale o di quando gioco nel quartiere, sono lo stesso Dibu che giocava nel quartiere di Mar del Plata".
"Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere - ha detto invece Rodri, il capitano della Spagna -. Abbiamo vissuto un processo di crescita graduale, durante il quale la squadra è maturata negli ultimi anni. L'avevo detto all'epoca che questa generazione avrebbe fatto parlare di sé, e ora abbiamo vissuto le esperienze più importanti per un calciatore: la Nations League, gli Europei e ora una finale di Coppa del Mondo. Siamo felici, ma la nostra ambizione va ben oltre. Domenica ci attende una sfida fantastica per rendere questa generazione indimenticabile". "Siamo molto completi e difficili da battere. Affrontiamo ovviamente il migliore di tutti i tempi, ma loro sono molto più di Messi - ha analizzato il centrocampista -. Cercheremo di metterli in difficoltà il più possibile e, qualora la partita si dovesse innervosire, dovremo provare a non cadere nelle provocazioni".
Messi: "Daremo il massimo"
"Daremo il massimo". Lo ha detto Lionel Messi nel corso di una conferenza stampa in vista della finale Mondiale a New York contro la Spagna. La schiera di leggende dello sport presenti contemporaneamente sul palco del Fanatics Fest venerdì sera era quasi incredibile. C'era Tom Brady, il più grande campione del Super Bowl di tutti i tempi. C'era Novak Djokovic, il vincitore di più tornei del Grande Slam di tennis maschile di chiunque altro. C'era Kevin Durant, l'unico quattro volte medaglia d'oro olimpica nella storia del basket maschile. E prima di andarsene, tutti si sono fatti un selfie con Messi. Brady ha incalzato Messi a proposito di una foto diventata virale questa settimana, che lo ritrae mentre fa il bagno a un bambino, poi diventato la stella della Spagna Lamine Yamal: "Che foto incredibile", ha commentato Messi. L'Argentina ha dovuto rimontare uno svantaggio di 1-0 nel secondo tempo per battere l'Inghilterra in semifinale, ha dovuto rimontare uno svantaggio di 2-0 nel secondo tempo per battere l'Egitto agli ottavi di finale, ed è stata costretta ai tempi supplementari sia da Capo Verde (nei sedicesimi di finale) che dalla Svizzera (nei quarti di finale). "L'ho detto tante volte: non smettiamo mai di lottare", ha affermato Messi.