Argentina, Dibu Martinez e un Mondiale di lotta: "Noi tutti figli della classe operaia'

"Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere - ha detto invece Rodri, il capitano della Spagna -. Abbiamo vissuto un processo di crescita graduale, durante il quale la squadra è maturata negli ultimi anni. L'avevo detto all'epoca che questa generazione avrebbe fatto parlare di sé, e ora abbiamo vissuto le esperienze più importanti per un calciatore: la Nations League, gli Europei e ora una finale di Coppa del Mondo. Siamo felici, ma la nostra ambizione va ben oltre. Domenica ci attende una sfida fantastica per rendere questa generazione indimenticabile". "Siamo molto completi e difficili da battere. Affrontiamo ovviamente il migliore di tutti i tempi, ma loro sono molto più di Messi - ha analizzato il centrocampista -. Cercheremo di metterli in difficoltà il più possibile e, qualora la partita si dovesse innervosire, dovremo provare a non cadere nelle provocazioni".