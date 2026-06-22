Argentina-Austria: Lautaro guadagna il rigore, Messi lo sbaglia. Terzo errore ai Mondiali

22 Giu 2026 - 19:39
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Leo Messi stavolta non trova la porta. Errore dal dischetto per il campione argentino contro l'Austria: al 9', sul rigore guadagnato da Lautaro Martinez, Messi ha chiuso troppo il sinistro e la sua traiettoria è andata oltre al palo difeso da Schlager, che aveva comunque intuito il lato. 

Messi aveva segnato gli ultimi 3 rigori calciati (con l'Argentina contro l'Islanda e con l'Inter Miami contro Colorado Rapids e Nashville), mentre l'ultimo errore dal dischetto della pulce risale all'ottobre 2025, nella sconfitta 3-0 contro Charlotte in Mls.

Terzo mondiale consecutivo con un rigore sbagliato da Leo: nel 2018 contro l'Islanda, nel 2022 contro la Polonia. In totale, in carriera, 116 rigori segnati e 33 sbagliati. 

Messi sbaglia dal dischetto, si rifà e firma un gol storico contro l'Austria

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