Altro record per Messi: è il primo giocatore ad andare in gol per 7 gare di fila al Mondiale

Australia, Olanda, Croazia e Francia nel 2022. Algeria, Austria e Giordania nel 2026. Il conto è semplice: sette partite di fila al Mondiale in gol per Lionel Messi, nessuno c'era mai riuscito prima. Superato il francese Just Fontaine, in gol per 6 gare consecutive al Mondiale 1958, e il brasiliano Jairzinho, che fece lo stesso nei Mondiali vinti nel 1970.