Altro record per Messi: è il primo giocatore ad andare in gol per 7 gare di fila al Mondiale

Australia, Olanda, Croazia e Francia nel 2022. Algeria, Austria e Giordania nel 2026. Il conto è semplice: sette partite di fila al Mondiale in gol per Lionel Messi, nessuno c'era mai riuscito prima. Superato il francese Just Fontaine, in gol per 6 gare consecutive al Mondiale 1958, e il brasiliano Jairzinho, che fece lo stesso nei Mondiali vinti nel 1970.
Altro record per il campione argentino, che porta avanti una striscia ininterrotta dallo scorso Mondiale, vinto proprio dall'albiceleste, e proverà ad arrivare a otto partite consecutive con almeno una rete nei sedicesimi contro Capo Verde.
In queste sette partite, Messi ha segnato 11 gol. In archivio, infatti, anche le doppiette nella finale 2022 contro la Francia e di pochi giorni fa contro l'Austria, oltre alla tripletta all'esordio 2026 contro l'Algeria.