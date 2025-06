Da Usa '94 al Mondiale per Club: allarme caldo torrido. Sacchi: "Finimmo stremati"

Sacchi rivela un retroscena legato al caldo torrido che i calciatori erano costretti a sopportare: "Alla fine del primo tempo di ogni partita, regolarmente giocata sotto il sole perché si doveva scendere in campo nel primo pomeriggio americano per consentire la visione nella tarda serata europea (cosa che accadrà anche durante il nuovo Mondiale per Club, ndr), avevo almeno quattro o cinque ragazzi che mi chiedevano la sostituzione. Non ce la facevano proprio a stare in piedi. E io, allenatore di quella squadra, che cosa potevo dire loro? Cercavo di rincuorarli, chiedevo di stringere i denti, di soffrire, ma mi rendevo conto che tutti stavano andando ben oltre i loro limiti fisici. E non dimentichiamo che non potevo fare cinque sostituzioni come oggi".