Mondiale per Club: tra Boca e Benfica è 2-2, vince il Flamengo

BOCA JUNIORS-BENFICA 2-2

Il Bayern è già solo in vetta alla classifica del gruppo C, visto che tra Boca e Benfica finisce 2-2. A Miami, il risultato sta stretto agli Xeneizes, che al 27' sono avanti di due gol. Al 21', infatti il tocco sotto misura di Miguel Merentiel su gran giocata di Blanco (tunnel su Florentino e cross) e il colpo di testa di Battaglia su sponda da corner di Costa valgono il tentativo di fuga degli argentini. L'intervento fuori misura di Palacios in area su Otamendi porta però al rigore a fine primo tempo: Di Maria accorcia le distanze. Nella ripresa, Lage si gioca subito la carta Belotti che però non paga, dato che l'ex Torino, al 72', si fa espellere per un pericolosissimo intervento a gamba alta su Costa, che riceve una scarpata: rosso e lusitani in dieci. A evitare il ko ci pensa però Otamendi, che di testa da corner batte Trubin e pareggia i conti. Nel finale, si fa cacciare via anche Figal, ma finisce 2-2: tutto rimandato per il secondo posto del gruppo C. E la prima tra le due a sfidare il Bayern è proprio il Boca, beffato da un ex Rosario e da un ex Velez, mentre il Benfica sarà chiamato a dilagare contro l'Auckland City: la differenza reti può rivelarsi decisiva in questo girone.