Mondiale per Club: poker e ottavi per il Monterrey

Il Monterrey scarta il regalo dell'Inter e passa come seconda nel gruppo E, sorpassando all'ultimo il River Plate. I messicani potevano solo vincere contro l'Urawa Red Diamonds già eliminato e allora finisce 4-0 con la partita archiviata già al 38', quando Sergio Ramos e compagni sono avanti di tre reti. La sblocca al 30' Deossa, che conclude dalla lunga distanza battendo però un pessimo Nishikawa. Passano 4 minuti e Berterame trova il raddoppio con un chirurgico destro all'angolino basso. Non è finita qui, perché poi arriva Jesus Corona e trova un altro gol clamoroso dalla distanza con Nishikawa stavolta meno colpevole. I giapponesi si vedono con una punizione alta di Watanabe, poi Thiago segna al 91' ma la rete viene annullata per fuorigioco: il tap-in arriva oltre la linea dei difensori. C'è allora tempo solo per il poker firmato da Berterame, che fa doppietta in ripartenza e da pochi passi dopo un'errata respinta della difesa nipponica. Intanto, l'Inter batte il River e regala il secondo posto ai messicani, che a fine primo tempo erano addirittura primi. Poco male: i messicani saranno agli ottavi di finale e sfideranno nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio il Dortmund, primo nel gruppo F, ad Atlanta.