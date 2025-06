Mondiale per Club: l’Inter Miami ribalta 2-1 il Porto, Messi in gol su punizione

LA PARTITA



Dopo aver faticato molto nella gara d’esordio contro Al Ahly (chiusa 0-0), l’Inter Miami di Lionel Messi torna in campo al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per la seconda giornata del Gruppo A. Avversario è il Porto, anche lui reduce da uno 0-0 contro il Palmeiras nel primo turno. In Georgia è subito Messi a prendersi la scena in avvio di gara, dipingendo un assist magico per Luis Suarez dopo neppure due minuti di gioco: l’uruguagio (che era in fuorigioco) viene però fermato da un’attenta parata di Claudio Ramos. All’8’ è allora il Porto a passare in vantaggio. Il Var richiama l’arbitro per evidenziare un fallo in area di rigore di Allen e Samu realizza l’1-0 per i lusitani dal dischetto, nonostante una parata sfiorata di Ustari. Il portiere argentino va infatti a centimetri dal respingere il suo secondo penalty in questo torneo, avendo già fermato Trezeguet nel match d’esordio contro l’Al Ahly.



Messi non ci sta e al ventesimo si inventa un altro perfetto assist d’esterno sinistro, ma Suarez spreca nuovamente, ipnotizzato sempre da Claudio Ramos. L’estremo difensore del Porto si ripete poi anche sul tentativo di Cremaschi al 35’, mentre dalla parte opposta è Falcon a murare di testa sulla riga di porta un tiro di Rodrigo Mora. In chiusura di primo tempo è invece il palo a negare il gol a Varela e a tenere in partita l’Inter Miami, che ne approfitta quindi in apertura di ripresa: Segovia firma, infatti, l’1-1 al 47’. Messi decide allora che è arrivato il momento di mettere anche il suo timbro personale su questo Mondiale per Club e al 54’ porta gli statunitensi avanti 2-1: l’argentino scolpisce il suo capolavoro direttamente su calcio di punizione, insaccando il pallone nel sette dal limite dell’area e trovando il suo primo gol nella competizione. È la rete che decide l’incontro e che permette all’Inter Miami di Mascherano di salire a quota 4 punti nel Gruppo A, al pari del Palmeiras. A un punto resta invece un deludente Porto, insieme all’Al Ahly.