Mondiale per Club, inizia la seconda giornata dei gironi

GRUPPO A: SI CERCANO I PRIMI GOL, MESSI SFIDA IL PORTO

Dopo aver debuttato con due 0-0, le quattro squadre del gruppo A tornano in campo per sbloccarsi, trovare i primi gol e fare un netto passo in avanti verso gli ottavi di finale. In ordine cronologico, si parte con Palmeiras-Al Ahly, con i brasiliani desiderosi di riscattarsi dopo gli errori sotto porta e il palo centrato nel primo match del loro Mondiale per Club con il Porto, mentre gli egiziani vogliono dimenticare il rigore sbagliato da Trezeguet. Nell'altra partita del girone, invece, l'Inter Miami di Messi sfida il Porto, squadra che gli evoca due ricordi: l'esordio in prima squadra, seppur in amichevole, il 16 novembre 2003, e i numeri non esaltanti contro le portoghesi in Champions. L'argentino, infatti, ha segnato solo 3 gol contro le squadre di Liga Portugal, uno per ogni big (Porto, Benfica e Sporting). Numeri a parte, la Pulce e compagni devono rispondere a un debutto non esaltante contro l'Al Ahly. Lo stesso vale però per i Dragoes, che hanno rischiato più volte il ko contro il Palmeiras.