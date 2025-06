Mondiale per Club: il Psg stende i Sounders e vola agli ottavi

Sono ancora i vincitori di tutto a insistere nel secondo tempo: la zampata di Neves in area finisce a lato, ma è il preludio al raddoppio che arriva in contropiede. Al 66', Barcola si invola sulla sinistra e mette dentro per Hakimi, che ha tutto il tempo di controllare e battere Frei chiudendo i conti. Nel finale, Zaire-Emery va vicino al tris, ma il suo sinistro viene intercettato sulla linea. Il Psg deve solo attendere la fine del match, mentre nel frattempo l'Atletico la sblocca con il Botafogo grazie a Griezmann. Le tre big arrivano tutte a 6 punti, ma la differenza reti negli scontri diretti sorride ai francesi, che chiudono primi nel gruppo B e accedono agli ottavi di finale finendo nel lato del tabellone che come squadre note aveva per ora solo il Flamengo. I transalpini sfideranno la seconda del gruppo A domenica 29 giugno alle 18:00 ad Atlanta. Seattle, invece, saluta con la consapevolezza di aver sfidato alcune delle squadre più forti del Mondo.