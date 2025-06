Mondiale per Club: il Bayern Monaco vuole il primo posto, alle 21 la sfida al Benfica di Belottimons

La terza e ultima giornata dei gironi C e D al Mondiale per Club stabilirà quali saranno le quattro squadre qualificate agli ottavi di finale. Certo di un posto è già il Bayern Monaco, che alle ore 21 scenderà in campo contro il Benfica alla caccia del primo posto: il match sarà trasmesso in diretta su Italia 1. I lusitani (senza Belotti) dovranno invece provare a non farsi superare dal Boca Jrs, in cerca di una goleada contro l’Auckland City. Si gioca tutto anche il Chelsea.



GRUPPO C: BAYERN E BENFICA PUNTANO IL PRIMO POSTO, IL BOCA UN CLAMOROSO SGAMBETTO

Già sicuro di un posto agli ottavi di finale, avendo vinto entrambe le prime due partite della fase a gironi, il Bayern Monaco è atteso dall’incontro più interessante del Gruppo C, quello contro il Benfica. La gara sarà trasmessa in diretta alle ore 21 su Italia 1 e metterà in palio per i tedeschi la possibilità di chiudere al primo posto, con la consapevolezza che una sconfitta con comporterà gravi danni per la formazione allenata da Vincent Kompany. Al Bayern basta infatti un pareggio per vincere matematicamente il proprio girone, visto che i bavaresi guidano la classifica dall’alto dei loro 6 punti e i primi inseguitori sono proprio i lusitani di Bruno Lage. Avendo collezionato 4 punti nelle prime due gare, il Benfica non è invece ancora certo della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, sebbene abbia a disposizione due risultati su tre per centrarla, facendo affidamento solo alle proprie forze. Pareggiando, Belotti (ancora out per squalifica) e compagni certificherebbero infatti il proprio secondo posto, mentre una vittoria li porterebbe addirittura a scavalcare il Bayern Monaco in vetta al gruppo. Una sconfitta, invece, costringerebbe le Aquile di Lisbona a prestare attenzione anche al risultato del Boca Juniors.



Gli argentini, ora a 1 punto, affronteranno infatti l’Auckland City, con l’obiettivo di mettere a segno una goleada che potrebbe valere un clamoroso sgambetto al fotofinish proprio ai danni del Benfica. Una vittoria contro i neozelandesi, che fin qui hanno subito 16 gol e ne hanno realizzati zero, porterebbe infatti gli Xeneizes a 4 punti e a decidere chi passerà il turno tra Benfica e Boca (in caso di arrivo a parimerito) sarà quindi la differenza reti o, all’occorrenza, il maggior numero di gol segnati complessivamente. Al momento i portoghesi hanno una differenza gol di +6, mentre gli Azul y Oro di -1.



GRUPPO D: IL CHELSEA SI GIOCA TUTTO, ULTIMA PASSERELLA PER GIROUD

Chi si gioca tutto alle ore 3 italiane nel Gruppo D è il Chelsea di Enzo Maresca. Con il Flamengo a quota 6 punti e già qualificato agli ottavi di finale come primo del girone, i Blues dovranno assolutamente evitare di perdere contro l’Esperance per avanzare al prossimo turno della competizione in scena negli Stati Uniti d’America. Le due squadre sono infatti appaiate a 3 punti e vincere lo scontro diretto è quindi l’unica occasione che i tunisini hanno per sorpassare gli inglesi in classifica e avanzare clamorosamente agli ottavi, mentre un pareggio premierebbe i campioni in carica della Conference League (per differenza gol). Inutile sottolineare invece come un successo del Chelsea comporterebbe ugualmente il passaggio del turno dei britannici, che, in ogni caso, non potranno però più puntare alla vittoria del Gruppo D. Come anticipato, il Flamengo si è infatti già conquistato il primo posto finale nel girone e sa che il 29 giugno dovrà sfidare la seconda classificata del Gruppo C. La gara in programma nella notte italiana contro il Los Angeles FC potrà allora essere vissuta come un test d’allenamento, visto che anche gli statunitensi non hanno più nulla da chiedere: gli zero punti raccolti nelle prime due giornate significa che quella contro i brasiliani sarà l’ultima passerella per Giroud e compagni in questo Mondiale per Club.