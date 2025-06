Mondiale per Club: il Bayern batte il Boca e vola agli ottavi

Arrivano altri verdetti dal Mondiale per Club: nel gruppo C, il Bayern Monaco è aritmeticamente agli ottavi grazie al 2-1 sul Boca firmato da Kane (18') e Olise (84'). Inutile il pareggio al 66' di Merentiel per gli argentini, che nell'ultima giornata saranno impegnati nel duello a distanza col Benfica. Nel girone D, invece, saluta il Los Angeles FC: l'Esperance vince 1-0 con Belaili (71'), ma gli americani sbagliano un rigore al 101'.



BAYERN-BOCA JUNIORS 2-1

Il Bayern ottiene la sua seconda vittoria al Mondiale per Club (tra l'altro la prima nel torneo di una squadra europea contro una sudamericana): 2-1 al Boca Juniors, risultato che vale la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Per blindare il primo posto basterà anche solo un pari col Benfica. La partita si sbloccherebbe subito, ma il gol direttamente da angolo di Olise viene annullato per fallo di Gnabry su Marchesin. L'1-0 è però solo rinviato e arriva al 18' con Kane, che controlla in area e con un preciso diagonale sinistro porta avanti la squadra di Kompany. Gli argentini, però, non rinunciano a lottare e col passare dei minuti spaventano Neuer con i calci da fermo. Il pareggio al 66' arriva con una perla di Merentiel, che scappa dietro la linea del fuorigioco, scarta mezza difesa tedesca e davanti al portiere non sbaglia. Poi, tegola per i campioni di Germania, visto che Musiala entra ma dopo poco è costretto a uscire per infortunio. Ad allontanare la negatività è allora Olise: all'84', Kane fa sponda per il sinistro vincente del match winner. Nel finale, Laimer si vede pure annullare il possibile 3-1, ma la sostanza non cambia. Il Boca è a -1 di differenza reti e a quota 1, il Benfica ha 4 punti con +6: gli argentini devono dilagare con l'Auckland e sperare in un ko, anche corposo, dei lusitani col Bayern, a cui basta un pareggio per passare da prima. Non che chiudere in vetta possa risultare tanto conveniente: al secondo posto del gruppo D, infatti, potrebbe chiudere il Chelsea.



LAFC-ESPERANCE 0-1

Il Los Angeles FC saluta il Mondiale per Club. Gli americani perdono 1-0 con l'Esperance di Tunisi, che invece sale a 3 punti e aggancia il Chelsea contro cui si giocherà lo spareggio per chiudere al secondo posto (il primo, nel gruppo D, è già di proprietà del Flamengo). I californiani si vedono annullare due gol nel primo tempo ma, al 71', passano gli africani con Belaili. L'unico che potrebbe tenere in vita il Los Angeles FC è colui che l'ha portato alla rassegna realizzando il decisivo 2-1 nello spareggio con il Club America: Denis Bouanga. Il suo rigore al 101', però, viene neutralizzato da Said, che blinda la porta con i piedi e tiene in corsa i suoi, estromettendo dal torneo invece Giroud e compagni.