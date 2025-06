Mondiale per Club, domani notte il via: Miami pronta, è Messi-mania

Lo scorso anno lo stadio di Miami ha ospitato la finale della Copa America e ci sono stati molti problemi nella gestione dei tifosi, che anche se privi di biglietto hanno provato a forza l’ingresso per assistere alla partita. Per questo motivo negli ultimi giorni è stato studiato un piano dalla città di Miami insieme agli operatori dell’Hard-Rock Stadium per gestire al meglio il flusso di accesso dei tifosi allo stadio. “Chiunque andrà allo stadio dovrà aspettarsi di passare attraverso diversi controlli di sicurezza e mostrare il biglietto per avere la possibilità di entrare allo stadio” dichiarano i portavoce dell’Hard-Rock Stadium. Se sul fronte sicurezza ci sarà da prestare grande attenzione alla gestione del pubblico, sul fronte sportivo impazza la Messi-mania tra i tifosi. In America vogliono vedere se l’argentino sarà in grado di rendere l’Inter Miami competitiva anche ai massimi livelli internazionali. La sfida con l’Al Ahly sarà solo l’antipasto, i match contro Palmeiras e Porto sono i grandi appuntamenti per l’Inter Miami e l’Hard Rock Stadium è quasi esaurito a diversi giorni dal via. Sotto osservazione non solo Messi, ma l’intero progetto di David Beckham, che ha portato in Florida campioni del calibro di Suarez, Busquets e Jordi Alba e ora vuole raccogliere risultati importanti a livello internazionale.