Da Estevao a Mastantuono, da Sucic a Essugo: i talenti da seguire al Mondiale

Bisognerà aspettare qualche ora in più per vedere in azione invece la nuova Inter di Christian Chivu, che in America oltre ai due fratelli Esposito potrà contare soprattutto su due nuovi acquisti. Tutti gli occhi dei tifosi nerazzurri infatti saranno puntati su Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003, e Luis Henrique, esterno brasiliano del 2001. Nella notte tra mercoledì 18 giugno e giovedì 19 giugno l’esordio nerazzurro alle 3 ora italiana contro il Monterrey, sfida che sarà visibile su Italia 1 in replica alle ore 21. La grande sfida è pero fissata per la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26, sempre alle 3 ora italiana, in diretta su Italia 1 contro il River Plate di Franco Mastantuono. L’argentino è l’ultimo grande colpo di mercato del Real Madrid, che ha strappato al Paris Saint Germain l’ennesimo talento cristallino dello straordinario settore giovanile dei Millonarios. Fantasia, dribbling, fiuto del gol e visione di gioco da far invidia già oggi ai campioni che affronterà in America, Mastantuono sarà uno dei talenti da seguire in un Mondiale per Club ricco di giovani stelle.