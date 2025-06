Lo strano caso Sané: al Mondiale per Club col Bayern ma... solo per i gironi

Il Mondiale per Club, in positivo e in negativo, sta facendo molto discutere. La manifestazione si è fatta largo tra lo scetticismo di calciatori, addetti ai lavori e tifosi per la sua collocazione in un calendario già di per sè ingolfato. In più, a complicare ancora di più le cose, questo torneo si giocherà a cavallo della scadenza dei contratti dei calciatori: un dettaglio che, in più di un caso, ha richiesto prolungamenti ad hoc. Legato proprio a questo tema c'è anche uno dei casi più curiosi che ci hanno accompagnato in questo avvicinamento al Mondiale: la situazione di Leroy Sané. L'esterno tedesco inizierà il torneo col Bayern Monaco ma non lo finirà.