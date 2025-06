Inter, Chivu: "Vedremo già qualcosa di nuovo, non possiamo cambiare il passato"

E' un Cristian Chivu con le idee già chiare quello che si appresta ad affrontare la sua prima partita ufficiale da allenatore dell'Inter. Lo farà questa notte al Rose Bowl di Pasadina (differita su Italia 1 alle 21 di domani), nel debutto nerazzurro al Mondiale per Club contro il Monterrey. "Qualcosa di nuovo si vedrà già da domani. Cercheremo di aggiungere qualcosa, anche se non è semplice in così poco tempo. Dobbiamo far vedere in questo torneo la miglior versione possibile dell’Inter, quella che questo gruppo ha già saputo mostrare negli ultimi anni. Non ci sono alibi né scuse legati alla condizione fisica o a quella mentale. Siamo pronti. E non dobbiamo pensare al passato, tanto quello non lo possiamo cambiare”.