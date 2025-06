La nuova Inter di Chivu è ancora la vecchia di Inzaghi: per cambiarla serve il mercato

Chivu non aveva altra possibilità se non fare un bel copia-incolla delle carte di Inzaghi visti i pochissimi giorni e allenamenti alla guida dell’Inter. E questa potrebbe essere anche la ricetta giusta, in molti lo sperano e lo pronosticano, per il futuro. È la scelta migliore quella di non staccarsi troppo dagli spartiti di una squadra che negli ultimi anni ha lottato per tutto e che presenta più o meno gli stessi giocatori. Il romeno dovrà invece lavorare molto sull’aspetto mentale: l’Inter non può essere ancora la squadra che complica le partite per leggerezze, eccessi di supponenza, svagatezze. Vedremo se ne sarà capace.