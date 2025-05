L'Al Hilal voleva Cristiano Ronaldo per il Mondiale per club in Usa

Cristiano Ronaldo ha detto "no" al prossimo Mondiale per club in Usa, il primo della storia con la nuova formula voluta dalla Fifa. In realtà il leggendario portoghese parteciperebbe più che volentieri, ma ha rifiutato la proposta dell'Al Hilal di giocare con loro, tradendo "part-time" i colori dell'Al Nassr, sua attuale squadra. Addirittura, CR7 avrebbe potuto sfidare il Real Madrid con i cui colori ha scritto la storia del club e del calcio, essendo nello stesso girone dei Blancos insieme a Pachuca e Red Bull Salisburgo. Alla fine, però, il portoghese ha declinato l'offerta, preferendo rimanere fedele alla squadra di cui è capitano. Anche perché si dice sia vicino a rinnovare il suo contratto proprio con l'Al Nassr per un'altra stagione nonostante l'ennesima delusione nella Champions League asiatica .