Libere Miami: Piastri brucia Leclerc e Verstappen, notte fonda per Hamilton

Sesto tempo per Isack Hadjar con la VISA Cash App Racing Bulls davanti alla Mercedes di George Russell che era stato il più veloce con la mescola media davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (alla fine nono dietro a Yuki Tsunoda e davanti a Fernando Alonso), a dimostrazione di un buon avvio di weekend per le Frecce d'argento. Solo tredicesimo Lewis Hamilton ma sir Lewis (come Lando Norris, dodicesimo, e altri) non ha potuto fare il time attack finale a causa della bandiera rossa che ha di fatto chiuso le prove a cinque minuti dalla loro naturale conclusione dopo il contatto con il muretto di Oliver Bearman in curva tredici con la Haas-Ferrari.