Juve: dubbio Conceiçao contro il City, Locatelli e Koopmeiners possibili novità

Dopo le due convincenti vittorie contro Al Ain all'esordio e Wydad nella seconda uscita e con la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club già in tasca, la Juve si presenta carica alla super sfida di giovedì sera nel caldo torrido di Orlando contro il Manchester City che vale il primo posto nel girone G. Le due squadre sono entrambe a punteggio pieno ma la squadra di Tudor è in vantaggio sulla formazione di Guardiola nella differenza reti (9-1 contro 8-0) e quindi può contare su due risultati su tre per chiudere in testa e affrontare poi una tra Real Madrid, Salisburgo e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi del girone H. Dopo aver schierato la stessa formazione nelle prime due partite, Tudor potrebbe presentare qualche novità, con Locatelli e Koopmeiners che si candidano per una maglia da titolare. Tutto dipenderà anche dalle condizioni di Conceiçao, che martedì ha effettuato un allenamento a parte perché affaticato dopo la gara contro il Wydad. Difesa confermata con Kalulu, Savona e Kelly davanti a Di Gregorio e in attacco Kolo Muani punta centrale, con Vlahovic pronto a subentrare.