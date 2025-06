Mondiale per Club, Inter-Urawa: partita già decisiva per Chivu. Tre novità di formazione

"I ragazzi soffrono ancora per la finale di Monaco...". Anche con queste parole Cristian Chivu ha provato a spiegare l'esordio dolce amaro della sua Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pari contro i modesti messicani del Monterrey, complicando i piani per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del torneo. E allora stasera alle 21 italiane (diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it) Chivu e i suoi ragazzi torneranno in campo, questa volta al Lumen Field di Seattle, per la seconda gara del girone contro gli Urawa Red Diamonds con un solo risultato a disposizione. Una partita praticamente da dentro o fuori che il tecnico romeno dovrà affrontare con gli uomini contati, soprattutto nel reparto offensivo. Nonostante le assenze servirà una vittoria per raddrizzare la classifica del girone e provare a lasciarsi alle spalle i fantasmi della finale di Champions. Previste - come riferisce Sky Sport - tre novità di formazione rispetto alla gara di esordio contro il Monterrey, con la presenza del nuovo arrivato Luis Henrique sulla destra (Carlos Augusto a sinistra), Zalewski che agirà al fianco di Sebastiano Esposito dietro capitan Lautaro Martinez unica punta e de Vrij al centro della difesa con Pavard e Bastoni nel 3-4-2-1. Tirerà il fiato dunque Acerbi, protagonista ieri di una brutta discussione con un tifoso del Psg.