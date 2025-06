Inter, la guerra Israele-Iran blocca Taremi a Teheran: non parteciperà al Mondiale per Club

La guerra in corso tra Israele e Iran sta avendo serie ripercussioni anche sul presente e sull'immediato futuro di Mehdi Taremi. L'attaccante dell'Inter è bloccato in Iran e non volerà a Los Angeles per unirsi al resto del gruppo nerazzurro che sta preparando agli ordini di Chivu l'esordio nel Mondiale per Club visto che lo spazio aereo iraniano è chiuso, considerati i bombardamenti israeliani. La preoccupazione in casa nerazzurra era tanta, e negli ultimi minuti è arrivata la conferma: l'attaccante non parteciperà alla rassegna in Usa e tantomeno potrà fare rientro in Italia. Il giocatore si trova a Teheran in un luogo sicuro e al riparo dai bombardamenti.