Prima bandito dagli Usa, poi il visto al fotofinish: Ayrton Costa può giocare il Mondiale per Club

La lunga odissea di Ayrton Costa per partecipare al Mondiale per Club (co-esclusiva Mediaset) è finalmente finita e ha avuto il lieto fine. Dopo essersi visto respinto per due volte le richieste di visto dagli Usa per un'accusa di furto con scasso e rapina aggravata del 2018, al terzo tentativo grazie all'intervento della Fifa il difensore del Boca Juniors ha ottenuto il via libera e ha raggiunto a Miami i compagni, con cui farà il suo esordio contro il Benfica martedì 17 a mezzanotte, ora italiana. "Sono molto contento di essere qui, ringrazio il club che ci ha creduto da sempre e fino all'ultimo e ringrazio Russo (l'allenatore del Boca, ndr) che mi aveva inserito da subito nella lista dei convocati prendendosi un bel rischio", le sue parole.