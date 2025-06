Inter: Dumfries pronto all'esordio al Mondiale. Pio Esposito: "Titolare? Già bellissimo essere qui"

L'Inter si prepara per la terza e decisiva uscita al Mondiale per Club contro il River Plate, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì (diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it). La sfida contro gli argentini di Gallardo deciderà le sorti della squadra di Chivu nel torneo in corso negli Stati Uniti: i nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre per strappare il pass per gli ottavi di finale. Dall'ultimo allenamento arriva la notizia del completo recupero di Dumfries, reduce da un affaticamento muscolare all'adduttore che lo ha costretto a saltare la partita di esordio pareggiata contro il Monterrey e la seconda gara vinta contro i giapponesi dell'Urawa. L'olandese è dunque pronto a fare il suo esordio al Mondiale per club contro il River. C'è ancora da aspettare per il ritorno in campo di Marcus Thuram e Frattesi, che si sono allenati a buon ritmo ma ancora a parte. Il loro rientro è previsto eventualmente agli ottavi in caso di qualificazione. Lavoro in palestra per Bisseck, Calhanoglu, Pavard - che ha accusato il riacutizzarsi di un problema alla caviglia prima della gara contro l'Urawa - e Zielinski.