Tennis, il primo appuntamento di Leylah Fernandez: "È andato bene, ci rivedremo"

La 22enne canadese, vincitrice al recente torneo di Washington, aveva lanciato un appello ai potenziali pretendenti qualche settimana fa: il primo appuntamento è finalmente avvenuto
C'è chi aspetta il ballo di fine anno, chi la vacanza estiva, chi il compagno di classe del liceo. E chi, come la tennista Leylah Fernandez, si è dovuta affidare ai social. Poche settimane fa la 22enne canadese, finalista agli US Open nel 2021, aveva lanciato un appello per vivere quel primo appuntamento con un ragazzo che mai aveva avuto nella sua vita. "Non sono mai uscita con qualcuno in vita mia, chi vuole mi scriva", aveva detto.
Ora, a circa un paio di settimane di distanza, il grande passo è finalmente stato compiuto. Un momento d'oro per la Fernandez, che a fine luglio ha trionfato nel prestigioso Wta di Washington e adesso ha anche vissuto la prima uscita della sua vita con un ragazzo. E' stata la stessa Leylah a raccontarlo sempre tramite i social: "Ci siamo divertiti, il ragazzo che ho scelto era simpatico e gentile".
"E' stata dura scegliere perchè molti di quelli che mi hanno scritto non erano americani o canadesi, quindi non volevo che qualcuno prendesse apposta un aereo per venirmi a trovare! Ho scelto questo ragazzo perchè il suo messaggio mi ha colpito e ha catturato la mia attenzione. A quel punto sono andata a vedere il suo profilo, mi sono informata su di lui, ho chiesto consiglio alla mia famiglia e ai miei amici e ho accettato".
La Fernandez ha quindi rivelato: "Ci sarà una seconda uscita e resteremo in contatto. Staremo a vedere...". L'amore tra tennis e social, quindi, e non è neanche la prima volta che una tennista organizza un appuntamento "al buio" sul web: nel 2017, Eugenie Buchard aveva scommesso con un suo follower un'uscita insieme nel caso New England fosse riuscita a battere Atlanta in NFL. Detto fatto, la canadese (anche lei) si era poi concessa al ragazzo per un appuntamento.
