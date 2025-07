Il tocco italiano del Chelsea: da Vialli a Maresca, una storia di successi azzurri con i Blues

Nel 2025 è la volta di Enzo Maresca, ex vice di Guardiola e allenatore in rampa di lancio. Il Chelsea lo chiama per aprire un nuovo ciclo e lui risponde alzando al cielo due trofei internazionali già nella prima stagione: prima la Conference League, dominata per manifesta superiorità, poi la prima edizione de Mondiale per Club a 32 squadre disputato negli Stati Uniti, travolgendo in finale il PSG campione d'Europa in carica. Una vittoria che riaccende i sogni dei tifosi e che conferma un pattern ormai chiaro: quando c’è un italiano in panchina, i Blues trovano spesso la strada del trionfo.