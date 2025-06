Il Palmeiras tra le prime 8 del mondo: Abel Ferreira è il guru del ciclo d'oro del Verdao

Abel Ferreira è stato un buon difensore che ha conosciuto il calcio che conta nello Sporting Lisbona. Ha smesso di giocare presto, a 32 anni, e ha subito voluto allenare. In Portogallo ha iniziato nelle giovanili e poi nella squadra B del club che gli ha dato la notorietà, prima di trasferirsi al Braga, dove ha iniziato il cammino di primo allenatore, per poi passare al Paok, in Grecia. La sua carriera, però, fa un salto in avanti clamoroso dal 2020. Viene scelto dai brasiliani del Palmeiras e, in meno di cinque anni, vince quasi tutto: 3 campionati paulisti, 2 campionati nazionali, una Coppa del Brasile, una Supercoppa, 2 Libertadores e una Recopa.