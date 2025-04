Hummels, ritorno "part-time" al Borussia per il Mondiale per Club? Il Dortmund tenta il centrale

Matts Hummels ha da poco annunciato il ritiro ma la sua avventura in campo potrebbe non terminare con la 38esima giornata di Serie A. Il centralone tedesco infatti starebbe valutando un clamoroso ritorno al Borussia Dortmund per giocare il Mondiale per Club in programma quest'estate negli Stati Uniti. L'operazione, tecnicamente, sarebbe fattibile: nonostante il contratto con la Roma scada il 30 giugno, Hummels potrebbe sfruttare la finestra di mercato creata ad hoc in vista del Mondiale nei primi dieci giorni di giugno per liberarsi dai giallorossi e firmare un contratto di due mesi con il Borussia. Per il tedesco sarebbe il terzo ritorno in giallonero, questa volta a un solo anno di distanza dall'ultima esperienza chiusa con la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid.