Critiche al Mondiale per Club, Guardiola a Klopp: "Capisco le ragioni, ma noi fieri di essere qui"

Nella conferenza prima dell'ottavo di finale contro l'Al Hilal, Pep Guardiola dice la sua dopo lo il clamoroso sfogo dell'amico ed ex collega Jurgen Klopp, che aveva duramente criticato l'idea del Mondiale per Club ("È una follia assoluta. È la peggior idea mai implementata nel calcio"). "So da dove viene la sua idea. Abbiamo combattuto molto insieme quando andavamo alle riunioni UEFA e soprattutto quando discutevamo del calendario della Premier League, su come aggiungere più qualità. Abbiamo discusso su come dare più riposo ad allenatori e giocatori. Quindi i suoi commenti non mi hanno sorpreso molto. Lo capisco. Lo rispetto. Ho avuto un rapporto incredibile con Jurgen per molti anni come rivali".