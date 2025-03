Cristiano Ronaldo, voglia di Mondiale per Club: il piano per sfidare ancora Messi

Cristiano Ronaldo sta ancora trascinando il Portogallo (è andato a segno in Nations League contro la Danimarca) oltre all'Al Nassr come testimoniano i 19 gol messi a segno in 24 presenze. Il tutto però in una stagione non entusiasmante per i sauditi: non a caso il tecnico Pioli potrebbe salutare presto per fare ritorno in Italia (in corsa ci sono Roma e Juventus).