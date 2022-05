Il discorso scudetto di Ibrahimovic: "Nessuno credeva in noi, ma questo ci ha reso più forti"

E' tornato per vincere con il Milan e sul campo del Sassuolo ha mantenuto la promessa. A 40 anni abbondanti, Zlatan Ibrahimovic ha conquistato l'ennesimo titolo nazionale in carriera e negli spogliatoi ha tenuto un discorso da vero leader davanti ai compagni di squadra. "All'inizio nessuno credeva in noi e questo ci ha reso più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi - le parole dello svedese -. Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan".